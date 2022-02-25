В Одессе владельцев веб-камер просят прекратить публичные трансляции

Владельцев веб-камер просят прекратить публичные трансляции.

Призыв содержится на официальном сайте города.

«В целях безопасности в условиях военного положения городские камеры онлайн-трансляции работают в закрытом режиме. Оперативный штаб обращается ко всем владельцам веб-камер: прекратить публичные онлайн-трансляции!», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одессе в связи с введением военного положения создан и работает оперативный штаб.

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