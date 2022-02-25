ВСУ опровергли фейк о «сдаче» нескольких блокпостов на подступах к Одессе

Оперативное командование «Юг» опровергло сообщение российских интернет-ресурсов, являющихся участниками информационной войны на стороне России, о якобы переходе под контроль оккупантов нескольких блокпостов на подступах к Одессе.

Такое заявление обнародовал представитель ОК «Юг» Владислав Назаров.

«Вражеских российских войск на территории Одесщины нет и – уверяем – не будет! Части и подразделения Вооружённых сил Украины, других военных формирований делают всё для того, чтобы мирная жизнь и благополучие одесситов не потревожили российские оккупанты. Хотя они не только не прекращают боевые действия на украинской земле, но и наращивают негативную информационную войну, распространяя различные фейки об ВСУ», — отметил полковник Назаров.

По его словам, сегодня на одном из российских интернет-ресурсов вражеские пропагандисты распространили фейковую информацию, что в Одесской области некоторые из военнослужащих ВСУ подверглись российской агитации и сложили своё оружие, отказавшись от защиты своей Родины. Также якобы несколько блокпостов на подступах к Одессе перешли ночью под контроль российских нападающих.

От имени командования Оперативного командования «Юг» полковник Назаров заверил, что «эта информация – клевета на военнослужащих ВСУ с целью подорвать их боевой дух и сформировать у мирного населения негативное отношение к нашим защитникам».

Он также призвал «анализировать и проверять информацию, распространяемую в информационном пространстве», ориентироваться только на достоверную информацию, предоставляемую официальными источниками.



Как сообщала Одесса News, практическое вклинение войск Российской Федерации на украинскую территорию составдяет в среднем 40 километров.

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