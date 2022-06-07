Херсон не хочет «русского мира»

На блокпостах на временно оккупированной территории Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских.

Об этом 6 июня сообщил в Facebook пресс-центр СБУ со ссылкой на перехваченный разговор двух оккупантов террористической организации «ДНР».

«Мне сказали: «Если подозрительная личность, без разговоров сжигать на х…й». У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Что везешь?..» Если человек подозрительный, …башить без разговоров», – сказал террорист с позывным Седой.

В ответ его собеседник уточняет: «Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать? А если не успеете, то мы?»

Тем временем, в оккупированном Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с российскими захватчиками.

Как сообщает общественная организация КрымSOS, «врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Сейчас есть информация о том, что врачи оформляют отпуска или заявления на увольнение, чтобы избежать давления со стороны военных РФ», — заявил председатель правления КрымSOS Денис Савченко.

Также стало известно, что местные больницы могут превратить в госпитали для военных – чтобы лечить российских солдат.

«В Херсоне оккупанты пытаются превратить одну из больниц в военный госпиталь для российских солдат. Однако возможен вариант и вывоза оборудования. Представители оккупационной власти фотографируют оборудование в медицинских учреждениях», — добавил Савченко.

Отмечается, что неизвестно, какова ситуация с лекарствами непосредственно в медицинских учреждениях. Ранее сообщалось о том, что для гражданского населения она критическая – около 90% аптек в Херсоне и области не работают.

В Херсонской области местные коллаборанты собираются праздновать День России, — заявил так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо в интервью российскому ТАСС.

По словам коллаборанта, «будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьёй, к которой мы возвращаемся, мы стали».

Сальдо утверждает, что «единению с Россией» будут посвящены все мероприятия накануне и в День России 12 июня.

25 мая президент России Путин подписал указ, согласно которому Россия будет предоставлять гражданство жителям временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины по упрощённой процедуре. В Херсонском облсовете назвали это «паспортизацией под пытками».

На Херсонщине захватчики блокируют гуманитарные коридоры, эвакуацию, похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, участники АТО, фермеры, учителя. На временно захваченной территории региона заканчиваются ресурсы, остановился бизнес.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на юге Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

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