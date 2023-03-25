В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Брадык, светлая ему память

Защищая Украину от российского агрессора, погиб на фронте уроженец села Топалы Окнянского поселкового совета Одесской области Олег Брадык.

Об этом в Facebook сообщает Окнянский поселковый совет.

Защитник погиб 21 февраля в бою с оккупантами в районе населённого пункта Берховка Донецкой области. Ему было 36 лет..

2 марта жители Окнянской громады со всеми воинскими почестями провели Олега в последний путь.

Как сообщала Одесса News, защищая Украину от российской агрессии, 24 февраля 2023 года умер курсант учебного взвода воинской части в Житомирской области, уроженец Одесчины Сергей Назаров.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет/Facebook

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