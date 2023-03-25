Одесских национальных гвардейцев поздравили с профессиональным праздником

24 марта первый заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков поздравил с Днём Национальной гвардии Украины воинов, которые по зову сердца защищают родную землю, которые делом своей жизни избрали обеспечение безопасности государства, защиту и охрану жизнь граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

«Нацгвардейцы – это мощное военное подразделение Министерства внутренних дел Украины, они верны присяге, военному и гражданскому долгу. Сегодня Вы, как и десятки тысяч представителей других силовых структур и вооружённых формирований, стоите на защите Украинского государства, его целостности и суверенитета, приближаете страну к желаемой победе», — подчеркнул в своём приветственном слове Борис Волошенков.

Руководитель Одесской ОГА отметил, что батальоны Нацгвардии с первых дней войны находятся в эпицентре событий, решающих судьбу Украины. Национальная гвардия Украины вписала немало героических страниц в историю современного украинского войска обороны и защиты Одессы и Одесской области.

«Вы доказали, что являетесь высококлассными профессионалами и настоящими патриотами Украины. И сегодня без Национальной гвардии нельзя представить безопасность Одесской области и всей страны. От Одесской областной государственной администрации благодарю всех воинов и работников Национальной гвардии за преданную, профессиональную службу и значительный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства! Благодарю вас за мужество, ежедневный героизм и преданность нашей Украине», — сказал Борис Волошенков.

Также руководитель ОГА вручил государственные награды отличившимся в боях нацгвардейцам, родственникам погибших воинов, а также ценные подарки и благодарности военнослужащим Южного Одесского территориального управления Национальной гвардии Украины.

Как сообщала Одесса News, 24 марта мэр Одессы поздравил с профессиональным праздником сотрудников СБУ в Одесской области.

Фото: ООГА

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