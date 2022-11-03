Глава Одесской облвоенадминистрации поздравил артиллеристов с праздником

3 ноября отмечают свой профессиональный праздник те, кто стоят на первой линии фронта, — «боги войны» – ракетные войска, артиллеристы и инженерные войска.

С Днём ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, а также Днём инженерных войск поздравил военнослужащих начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«В продолжительной и жестокой борьбе с российскими оккупантами воины-артиллеристы своей решительностью и храбростью вписали яркие страницы доблести и отваги в летопись народной славы, по праву завоевали всенародное уважение и уважение!

Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в нашей борьбе за независимость Украины. Пусть все ваши выстрелы неизменно попадают «Точно в цель»!

Выражаю благодарность за вашу верность и преданность, стойкость и героизм. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая Украинское государство.

Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимости духа и успехов. Уверен, что ваша боевая выучка, самоотверженность и бдительность и дальше будут способствовать достижению нашей общей и главной цели – победы в войне и достижения мира на украинской земле!», — написал Марченко.

Как сообщала Одесса News, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины на юге 2 ноября выполнили около 150 огневых задач.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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