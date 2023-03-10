380-й день войны: Враг продолжает применять тактику террора

Начались 380-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 10 марта, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения.

Отмечается, что российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками.

Также враг нанёс 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых сбита. Враг в течение вчерашнего боевого дня совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили на них 102 атаки захватчиков.

За вчерашний день враг подверг артиллерийскому и миномётному огню населённые пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Зализничного, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, а на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.

Как сообщала Одесса News, 9 марта всего в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» было сбито 19 воздушных целей врага.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС, Воздушные Силы ВСУ/Facebook, Суспільне Львів

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