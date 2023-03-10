Что будет со светом у одесситов 10 марта

Прошедшей ночью энергетики ремонтировали в Одессе оборудование, пострадавшее во время атаки врага утром 9 марта.

В этой связи с 22:00 9 марта до 7:00 сегодняшнего утра отсутствовало электроснабжение у жителей Одесского района, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

У клиентов энергетической компании в Малиновском районе Одессы были небольшие перерывы в электроснабжении при переподключении высоковольтного оборудования.

«В ближайшие несколько дней будут продолжаться ремонтные работы на магистральных сетях, повреждённых из-за обстрелов. Поэтому возможны ограничения электроснабжения согласно графиков стабилизационных отключений в Одессе и других районах области», — говорится в сообщении.

Энергетики пообещали, что «приложат максимум усилий, чтобы поскорее завершить ремонтные работы для обеспечения клиентов надёжным электроснабжением».

Как сообщала Одесса News, по информации начальника Одесской облвоенадминистрации Максима Марченко, 9 марта в результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.

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