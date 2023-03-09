Одесская полицейская присвоила $6 тысяч из камеры вещдоков

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении полицейскому сектору логистики одного из Одесских районных управлений полиции по факту присвоения ею чужого имущества и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемая, являясь ответственным лицом за хранение вещественных доказательств, присвоила почти 6 тыс долл. США, которые ранее были изъяты в рамках уголовного производства и после наложения судом ареста хранились в райотделе.

«При этом полицейская внесла в журнал учёта вещественных доказательств недостоверные сведения о принятии средств и выдала заведомо ложный официальный документ – квитанцию об их получении. В настоящее время подозреваемая уволена с занимаемой должности и решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении начальнику одного из секторов и оперуполномоченному одного из районных управлений одесской полиции по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за «крышевание» наркобизнеса.

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