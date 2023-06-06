В Одессе разоблачили недобросовестных экспортёров зерна

Киевская городская прокуратура раскрыла и прекратила масштабную схему продажи зерна, которую организовали в Одессе.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачена и прекращена масштабная схема противоправного вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины без уплаты налогов и невозврата валютной выручки», — говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторы сделки закупали сельскохозяйственную продукцию за наличные, без отражения в налоговой отчётности. После этого по поддельным документам без уплаты налогов или платежей отправляли продукцию на экспорт.

Отмечается, что правоохранители провели обыски на предприятии, где хранилась сельскохозяйственная продукция, и изъяли около 9 тыс. т зерна кукурузы, пшеницы и ячменя ориентировочной стоимостью более 65 млн грн.

На изъятую продукцию наложен арест.

Как сообщала Одесса News, за прошедшую неделю из портов «Одесса» и «Черноморск» было отправлено 8 судов с 400 тысячами тонн продовольствия.

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