Мошенникам не удалось завладеть землёй в центре Одессы

Благодаря вмешательству прокуратуры Одессе возвращён земельный участок, которым незаконно завладели мошенники, а его «владелец» получил обвинительный акт.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Одесса News писала о подробностях этой сделки. Напомним, что земельный участок на ул. Мечникова в Одессе площадью 0,4 га стоимостью более 27 млн грн незаконно перешёл в частную собственность предприятия на основании несуществующих решений суда и государственного акта на право собственности на землю, без ведома собственника – Одесского городского совета.

Решением хозяйственного суда удовлетворён иск Одесской областной прокуратуры в полном объёме, отменена регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре с одновременным прекращением всех имущественных прав незаконного собственника на него.

В настоящее время обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по фактам использования поддельных документов и мошеннического завладения землёй направлен в суд.

По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Как информировала Одесса News, более 2 га земли стоимостью почти 126 млн грн на морском побережье в районе Свято-Успенского монастыря вернут, благодаря прокуратуре, одесской громаде.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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