В Одессе закупку систем оповещения более чем на 24 млн провели с нарушением закона

Приморская окружная прокуратура г. Одессы обратилась в Хозяйственный суд области с иском в интересах государства к КУ «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (ЦЕНТР-«077»)» и ООО о признании недействительным договор о закупке средств оповещения и информирования населения и возврата средств.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, иск обоснован тем, что закупка на 24,6 млн грн проведена с нарушением законодательства в сфере гражданской защиты, без проекта и согласования с органами, обеспечивающими управление систем информирования населения, в частности, ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и Одесской областной военной (государственной) администрацией.

По постановлению Хозяйственного суда Одесской области удовлетворено заявление прокурора об обеспечении иска в связи с нарушением бюджетного законодательства и наложен арест на средства общества в размерах, перечисленных ему коммунальным учреждением.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по делу.

Система оповещения, работавшая до объявления закупки, работает в штатном режиме и будет работать в таком режиме и дальше.

Одесса News информировала о расторжении договора о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 112 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки между Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и предприятием, на капремонт транспортной развязки на км 426+320 (с. Еремеевка) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса.

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