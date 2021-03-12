Из зала одесского суда: 58-летний извращенец проведёт 9 лет за решёткой

Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции относительно 58-летнего жителя Одесской области, которым он признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении малолетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что по приговору Березовского районного суда Одесской области злоумышленник был приговорён к 9 годам лишения свободы. Было доказано, что в июле 2019 года осуждённый, находясь в Березовке, заметил 13-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал её и совершил в отношении ребёнка сексуальное насилие.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года в Одесской области суд вынес приговор 23-летнему парню, который изнасиловал малолетнего односельчанина.

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