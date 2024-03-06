Чиновник Одесского горсовета предстанет перед судом за поборы с торговцев

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении главного специалиста коммунального учреждения «Муниципальная служба развития торговли» Одесского горсовета по факту вымогательства и извлечения им неправомерной выгоды — поборов со стихийных торговцев.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый организовал схему получения незаконной выгоды — за не препятствование стихийной торговле по продаже фруктов и кондитерских изделий должностное лицо требовало у предпринимателя ежемесячный платёж. В случае несогласия с таким предложением предпринимателя предупреждали о демонтаже его торговых точек и привлечении к административной ответственности.

«Ежемесячный «тариф» составлял от 1000 до 2000 грн с одного торгового стеллажа», — говорится в сообщении.

По такой схеме чиновник получил 8 тыс грн с четырёх объектов на территории Пересыпского района в Одессе. При получении очередного транша его задержали.

Одесса News информировала, что за систематические поборы с перевозчиков зерновых в Одессе за коррупцию будут судить уже бывшего старшего государственного инспектора Управления «Укртрансбезопасности» в Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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