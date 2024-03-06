Хореограф из Одессы Дикусар: «Думал ли я, что так затянется война? — Нет!»

Украинский хореограф из Одессы Дмитрий Дикусар, который добровольцем отправился на фронт, 6 марта рассказал о своих эмоциях о войне, о побратимах и, конечно, о танцах.

Дмитрий разместил в Facebook своё новое фото, отметив, что снимок был сделан во время пресс-конференции Украинской лиги ветеранов. По словам Дикусара, это было первое гражданское мероприятие за последние два года, которое он посетил.

«Сегодня два года, как я полностью перешёл на «военные рельсы». Думал ли я тогда, что так затянется война? Нет! Сожалею ли я о своём выборе? Тоже нет! Безусловно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом дают толчок двигаться и не останавливаться», – написал он.

Дикусар подчеркнул, что сама война изменилась.

«Мы тоже не остаёмся прежними. «Постоянные изменения – тактика, которую не победить», – где-то я услышал недавно. Поэтому двигаемся дальше, дорогие украинцы, и не ведёмся на «дешёвые» манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить! Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжаем работать», – призвал он.

Одессит признался, что в последнее время ему не хватает любимого дела – танцев.

«Но в определённые моменты командир говорит мне: «Танцуй, танцор!» – и я «танцую»…» – написал Дикусар.

Одесса News информировала, что танцовщик родом из Одессы Дмитрий Дикусар после полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольцем отправился на фронт.

Фото: Дмитрий Дикусар/Facebook

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