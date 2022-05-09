9 мая Россия «подарила» Одессе несколько ракетных ударов

9 мая по Одессе враг нанёс 4 удара из ракет класса «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» из времено оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Telegram — канале.

«Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население», — говорится в сообщении.

Отмечается высокая вероятность продолжения ракетных атак по региону.

ОК «Юг» просит не пренебрегать предупреждениями об опасности, быть бдительными и осторожными.

Как сообщала Одесса News, ночью и днём 8 мая по Одесской области враг совершил ряд ракетных ударов.

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