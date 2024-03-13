В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Перепелица, светлая ему память

В боях вблизи населённого пункта Кременная Луганской области во время выполнения боевого задания погиб известный гандболист и командир взвода «Азов», житель Раздельной Одесской области Александр Перепелица.

Об этом сообщает ресурс «Ангелы спорта«.

Александр Перепелица пошёл защищать Украину после начала полномасштабной войны с Россией. Он пополнил ряды бригады «Азов», был командиром взвода миномётной роты специального назначения.

Александр погиб 28 августа 2023 года.

Александру было 26 лет…

В составе гандбольной команды Раздельной Александр играл на позиции защитника. В его честь в родном городе Александра — Раздельной — открыли турнир Кубка по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Одесса News сообщала, что 6 декабря 2023 года во время вражеских обстрелов Херсонщины погиб водитель воинской части из Одесской области Васиф Агаджанов.

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Фото: Ангелы спорта, Александр Перепелица/Facebook

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