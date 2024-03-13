749 дней войны: ситуация на фронте гораздо лучше, чем была последние три месяца

Начались 749-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии российской федерации против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на фронте сейчас намного лучше, чем была за последние три месяца.

Об этом Президент Украины сказал в интервью французским изданиям Le Monde и BFMTV, пишет Укринформ.

По его словам, россияне после разрушения Авдеевки не могут продвигаться вперёд. Они потеряли большое количество самолётов, а также испытывают серьёзные трудности в Чёрном море.

«Нужно быть реалистами: мы не можем быть положительными, пока идёт война. Мы будем положительными, когда победим. Но сегодня мы остановили наступление россиян на востоке Украины, и они несут большие потери. Почему я не настроен более положительно? Потому что возможно, завтра, через неделю, через месяц россияне могут получить ещё миллион боеприпасов», — заявил Глава государства.

Между тем, по информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 13 марта, за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Всего враг нанёс 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Военная ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении отбиты 7 штурмов, на Бахмутском — также 7;

: на Купянском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населённых пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, на Лиманском направлении отбиты 7 штурмов, на Бахмутском — также 7; ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 26 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 12 атак в районах Старомайорского Донецкой, западнее Вербового и Работиного Запорожской областей;

на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 26 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 26 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 12 атак в районах Старомайорского Донецкой, западнее Вербового и Работиного Запорожской областей; ОСГВ «Одесса«: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала, что ВСУ уничтожили в районе Кинбурской косы российский танкер «Михаил Погодин», который враг использовал как пункт управления.

На главном фото бойцы 93-й бригады Холодный Яр

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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