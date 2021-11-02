Экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ

Экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины, генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Об этом Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше Всего!” — говорится в сообщении.

Как пишет Укринформ, на данный момент информацию о назначении в Генштабе ВСУ не подтвердили, но и не опровергли.

Кстати. В октябре 2020 года на сайте Президента была зарегистрирована петиция о назначении главой украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Дмитрия Яроша. Инициатором петиции выступила народный депутат фракции «Европейская солидарность» медик-доброволец Яна Зинкевич. В документе она подчеркнула важность переговорного процесса в Минске, но отметила, что переговоры зашли в тупик. По словам Зинкевич, авторитет Яроша как воина-защитника, его мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе и «поставят на место страну-агрессора».

Одесский соратник по «правому сектору» Сергей Стерненко сообщил на своей странице в Facebook, что «сделал петицию» на Президентском сайте «Об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации».

«Очень интересно посмотреть, — пишет Стерненко, — как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».

Одесса News ещё в 2015 году писала о якобы назначении Дмитрия Яроша советником начальника Генерального штаба, которые позже были названы «преждевременными». Ярош предлагал создать альтернативный генштаб, куда бы вошли представители добровольческих батальонов. Предполагалось, что альтернативный генштаб будет контактировать с законодательно утверждённым Генштабом. однако решения принимать самостоятельно.

Фото: Facebook/Дмитрий Ярош

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