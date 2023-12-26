Прошедшей ночью враг ударил дронами по Одесской области: есть попадание

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа «Shahed».

Об этом сообщают в Facebook Воздушные Силы ВСУ.

Продолжая террор, российские оккупационные войска атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

«За две волны атак протяжённостью 2 и 4 часа нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136″: по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов.

«Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — информирует в Facebook Оперативное командование «Юг».

В Николаевской области попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие также не зафиксированы.

Одесса News информировала, что в ночь на 25 декабря противник атаковал Украину, в том числе Одесскую область, 31 ударным БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами.

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