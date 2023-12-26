ВМС ВСУ завершают создание Корпуса морской пехоты

В ВМС ВСУ заявили о том, что формирование Корпуса морской пехоты находится на завершающем этапе.

На своей странице в Facebook ВМС напоминает, что 23 мая 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, что позволило бы ВМС более эффективно применять подчинённые подразделения в обороне государства: планировать операции, управлять силами, снабжать их как в наступлении, так и в обороне.

«Поэтому офицеры и сержанты Командования морской пехоты, понимая важность решения Президента, отнеслись к его исполнению с максимальной ответственностью. Было разработано несколько проектов организационно-штатной структуры. И вот недавно был утверждён один из них», — говорится в сообщении.

Исходя из утверждённой структуры, Корпус морской пехоты будет предназначен для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной (оперативно-стратегической) группировки или самостоятельно. То есть, Корпус морской пехоты с соответствующим комплектом войск (сил) будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Среди основных задач Корпуса– планирование, применение и обеспечение подчинённых войск (сил) в соответствии со стандартами НАТО, а именно оперативное планирование применения наземного компонента (Land Component Command — LCC) межвидовой группировки (Joint Task Forces — JTF) при проведении операции.

Кроме того, это проведение наступательных (штурмовых, десантных) действий в акваториях (бассейнах) рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборона важных береговых объектов и участков побережья.

В состав Корпуса войдут отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Более того, планируется создание ещё нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты.

Командование морской пехоты тоже претерпевает трансформацию. Этот орган управления войдёт в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На командование морской пехоты будут возложены функции генерации. В частности, это определение требований к способностям подчинённых сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач. Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения.

Отмечается, что создание Корпуса морской пехоты является важным шагом, направленным на усиление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности в условиях отражения широкомасштабной агрессии России. Другими словами, морская пехота станет ещё более мощной силой в борьбе с оккупантами.

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