В Чёрном и Азовском морях утром 26 декабря нет ни одного российского военного судна

В Чёрном и Азовском морях по состоянию на утро 26 декабря нет российских военных судов.

Об этом Военно-морские силы Вооружённых сил Украины сообщили в Facebook.

«В Средиземном море – четыре вражеских корабля, среди которых – два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп – до 16 ракет», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в ночь на 26 декабря российские оккупационные войска потеряли большой десантный корабль «Новочеркасск» в порту временно оккупированной Феодосии (Крым) в результате украинского авиаудара.

Инфографика: ВМС ВСУ/Facebook

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