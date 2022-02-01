Корабли Черноморского флота РФ вернулись в порты после учений

Отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после учения в акватории Чёрного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске и Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем», — говорится в сообщении.

Всего в учениях флота, которые российские военные называют плановыми, было задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

При этом уточняется, что «после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ РФ продолжат выполнение задач по предназначению».

Как сообщала Одесса News, Минобороны РФ проинформировало о начале 26 января морских учений, в рамках которых боевыми расчётами корабельной ударной группы флота в составе фрегата «Адмирал Эссен», других кораблей и катеров планировались действия по ведению морского боя, выполнении боевых стрельб по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Артиллерийские стрельбы также проводились по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.

Кстати. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не намерена воевать с Украиной. «Не хотим мы войны, она нам совершенно не нужна. Те, кто её навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доводить информацию, что нам такое развитие событий не подходит».

Россия перебрасывает войска в Беларусь для участия в совместных маневрах «Союзная решимость-2022». В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Беларуси, части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и ВДВ России. На первом этапе — до 9 февраля — проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — совместное учение «Союзная решимость-2022».

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