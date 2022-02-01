В Украине 1 февраля стартует регистрация на внешнее независимое оценивание

В Украине 1 февраля начнётся регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Теlegram.

Отмечается, что регистрация на основную сессию ВНО-2022 продлится до 9 марта. А сама сессия будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Министр отметил, что каждый зарегистрированный участник имеет право за счёт средств государственного бюджета пройти тесты по 5 учебным предметам. В общей сложности, ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.

Кстати. На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировались 131 103 человека, заказавших более 196 тысяч тестирований.

Как сообщала Одесса News, пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 26 марта.

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