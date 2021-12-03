Стали известны шокирующие подробности самоубийства подростка в одесском лицее

Приставляли к голове ружьё, а за непокорность могли избить прямо при директоре и преподавателях Одесского лицея «Олимпиец».

Такие подробности возможных причин самоубийства 15-летнего учащегося этого лицея поведал 7 канал.

Отмечается, что, по словам знакомых погибшего, Дмитрий находился в трудовом рабстве. Говорят, к лицею «Олимпиец» ежедневно приезжал некий Павел, который увозил парня на поле за пределами города, где подросток отрабатывал так называемый долг: убирал доски и полол траву.

За два дня до самоубийства подросток встретил знакомых и пожаловался, что ему угрожали расправой. Парень был очень испуган, говорил: «Я боюсь туда ехать на работу. Директор ничем мне не помогает».

Сообщается, что этот «работодатель» по имени Павел якобы бывший сотрудник полиции.

Как сообщала Одесса News, трагедия произошла 30 ноября в лицее «Олимпиец», где в туалете нашли повешенным 15-летнего ученика. Правоохранители проводят расследование.

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