На Дерибасовской в Одессе вводили операцию «Гром»

10 декабря сотрудники полиции получили сигнал об инциденте в помещении ресторана быстрого питания на улице Дерибасовской в Одессе.

Как сообщает полиция, один из посетителей поднялся на второй этаж ресторана и заявил, что собирается взорвать гранату. Также мужчина потребовал полицию.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. В силу была введена специальная полицейская операция «Гром». После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан.

Никакого взрывоопасного предмета при хулигане не нашли.

Задержанного доставили в Приморский райотдел.

По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября правоохранители оперативно задержали жителя Одессы, который предоставил ложное сообщение о заминировании одного из райсудов города.

Фото и видео: Нацполиция