Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Лиманском районе Одесской области, произошедшего 7 июня.

Как сообщает Лиманский отдел полиции в Одесской области, ДТП произошло на автодороге Одесса-Южный, во время которого легковой автомобиль «Toyota» столкнулся с мотоциклом.

«В результате аварии водитель двухколёсного транспортного средства — 41-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По предварительной информации полицейских, работавших на месте дорожно-транспортного происшествия, водитель легковушки, который ехал в направлении Южного, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с мотоциклистом.

Полные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются, также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в этот же день в другом районе Одесской области — Раздельнянском — 53-летний водитель «BMW» не справился с управлением, столкнулся с отбойником и погиб на месте.

Фото: Лиманский отдел полиции в Одесской области