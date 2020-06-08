В Украине пауков много, но в «Тузловских лиманах» — полезные

Тысячи паутин устилают июньское раннее утро на Тузловской Амазонии в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Как пишет на своей странице в Facebook известный одесский эколог Иван Русев, пауки-крестовики через каждые один-два дня ткут новую паутину, так как их ловчая сеть приходит в негодность от попадания мелких и крупных насекомых.

Крестовик обычно поселяется в «Тузловских лиманах» в кронах деревьев, кустов, тростнике, на травах. Он между ветвями устраивает ловчие сети, а из листьев делает себе убежище. Занимается этим делом, в основном, ночью, когда их главные враги — многочисленные виды птиц и ящерицы — спят, а для других он в темноте не виден.

Как пишет эколог, несмотря на отсутствие света, постройка новой сети ночью осуществляется весьма успешно, так как паук руководствуется в своей работе не зрением, а чувством осязания.

«Сеть взрослой самки паука-крестовика имеет строго определённое число радиусов и спиралей клейких нитей и постоянное расстояние между соседними витками. Так, например, арахнологами установлено, что в её ловчей сети имеется 39 радиусов, 35 витков спирали и 1245 точек прикрепления радиусов к спирали. Наблюдаемый автоматизм строительного инстинкта паука есть результат запрограммированного всего комплекса движений в нервной системе, который закреплён генетически в наследственности, а потому свойствен всем особям. Отсюда становится понятно, почему молодые паучки умеют строить паутинную сеть и ловить добычу подобно взрослым», — отмечает Иван Русев.

Охотятся пауки просто. Мухи, комары или другое насекомое прилипают к паутине, паук улавливает вибрацию сети и умерщвляет добычу укусом ядовитых хелицер.

Яд у крестовиков токсичен. Паук способен прокусить кожу человека, однако количество яда, которое он впрыскивает, практически безобидно. Боль слабая, быстро проходящая, информирует эколог.

Кстати. В народной медицине паутину издревле использовали для обеззараживания открытых ран. Исследования подтвердили, что паутина убивает болезнетворные бактерии. С её помощью разработаны препараты, безвредные для животных, но смертоносные для всевозможных бактерий.

Как сообщала Одесса News, d НПП «Тузловские лиманы» 6 июня установили 400-килограммовую статую кудрявого пеликана.

Фото: Facebook