В Нацпарке «Тузловские лиманы» найдены древние останки доисторического животного

Во время недавнего обследования территории Одесского Национального природного парка «Тузловские лиманы» найдены древние останки неустановленного доисторического животного.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook доктор биологических наук, эrолог Иван Русев.

«Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад. Это должна показать экспертиза, которую проведут профильные учёные, которые согласятся профессионально определить возраст найденных костей», — пишет учёный.

Отмечается, что останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

«Место специально не указываю, чтобы не было паломничества…», — добавил эколог.

Иван Русев также пишет, что с аналогичными материалами он ранее обращался к специалистам исследовательских институтов, однако, они не заинтересовались находками.

«Друзья. Если вы знаете таких специалистов — волонтёров энтузиастов, пишите…. Наши обращения раньше с аналогичными материалами в ОНУ им.И.И.Мечникова и в Институт археологии НАН Украины, к сожалению, не дали положительных результатов. Может кто-то имеет контакты в Кембридже?!», — обратился Русев.

Как сообщала Одесса News, известный одесский эколог Иван Русев, на которого в июне 2020 года было совершено нападение во время проведения плановых работ в Национальном паке «Тузловские лиманы», считает, что одесская власть крышует «орду вандалов и дикарей», орудующих в Национальном природном заповеднике.

Фото: Facebook

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