Ця …бана Соломія, или Как в Верховной Раде безнаказанно оскорбляют украинский народ

Помните, как истеричный нардеп Никита Потураев вопил в сессионном зале: «Український нАрід!»? Видимо, светоч культуры полагал, что так он будет ближе к истокам, к схронам самобытности (не делить же с русскими слово «народ»!).

Ни председательствующий, ни коллеги-депутаты не заткнули тогда рот Потураеву, да и потом не заставили извиниться. Ненаказанное зло наглеет, и вот уже в Верховной Раде раздаются ещё более оскорбительные высказывания в адрес украинских людей.

17 февраля, как обычно, Рада начала с рассмотрения наиважнейших государственных дел.

Нардепа Сергея Рудыка собирались лишить права участия в пяти пленарных заседаниях за «сексистские» слова, сказанные в адрес депутатки: «Девушка, которой 32 года» (об этой истории мы писали). Удивительно, но несмотря на одобрение Регламентного комитета, для принятия постановления не хватило 31 голоса, и Рудыка не погнали из зала.

Потом стали обсуждать проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Гидности.

Какой-какой годовщины, шестой?! Именно так! Проект подготовили ещё год назад, но принять его тогда не случилось. Теперь с него сдули пыль, внесли пару-тройку технических правок, предложили всё же «шестую» заменить на «седьмую» и запустили в зал.

Нет смысла разбирать это юридически никчемное политическое творение, направленное на дальнейший раскол Украины. Сейчас речь о другом, вернее, о другой.

Во время обсуждения выступила депутатка Соломия Бобровська. Напомню, что майданная активистка, магистерка философии, была заместительницей Михаила Саакашвили, а когда он оставил свой пост председателя Одесской облгосадминистрации, более двух месяцев, грубо говоря, исполняла эти обязанности.

Завершила Бобровська своё выступление так:

«У кого не підніметься рука проголосувати за цю постанову, яка визнає Майдан історичною подією, купить нарешті собі квитки. Хочете, ми вам купимо? Їдьте вже в той Ростов чи куди завгодно. Там нема наших майданів, там нема цих довбаних українців, нема всіх тих, хто вам псує життя. Забудьте про цю країну й просто виїдіть звідси».

В чём пани Соломия права, так это в том, что «наших майданів» там действительно нет. Что же касается «довбаних українців»…

Если бы неуважаемая депутатша Бобровська назвала лично себя куда-то там «довбаною», то это был бы только любопытный факт её интимной жизни.

Но она сделала обобщение, касающееся всех украинцев. Причём самым мерзким образом вложила это выражение в уста своих оппонентов-депутатов. Те же ничего подобного ни в сессионном зале, ни где-либо ещё, отродясь не говорили.

И ни Дмитрий Разумков, ни кто-либо из других депутатов, не заткнули грязный рот Соломии Бобровськой. Злякались «довбаної» активістки?

Борис Штейнберг.