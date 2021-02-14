Одесса News проинспектировала выполнение решений горсовета (фоторепортаж)

Как в Одессе выполняются решения городского совета — таким было задание для фотокорреспондента нашего издания.

Одесса News регулярно освещает ход выполнения работ на улице Новощепной ряд. На сей раз нас заинтересовало и другое нововведение горсовета — двустороннее движение от Итальянского бульвара до улицы Водопроводной.

Как передаёт наш фотокор, своего рода инспекционную прогулку начал с Водопроводной. Там, выйдя из трамвая, он был слегка осыпан снегом, который сегодня вроде бы и не ожидался.



Погодка сегодня вообще вроде бы и теплее, чем вчера (по термометру), но на самом деле достаточно прохладно. Двигаясь дальше, по.пути встречались трамваи с удивлёнными вагоновожатыми — таким странным казалось им появление человека с фотоаппаратом в совершенно безлюдном городе.



Водопроводная выглядит пустой. Особенно для тех кто, кто какую-то часть жизни проводил в её окрестностях.



Подходим ко временному перекрёстку Старосенной площади и Водопроводной.



Там некоторые водители очень бодро выскакивают на новый перекрёсток, будто бы всё тут так давно, что можно выполнять маневры с закрытыми глазами.

ТУт же снуют туда-сюда автомобили технических служб городского электротранспорта.



Но, пойдем дальше вдоль Старосенной площади и её временных разделителей.



Местные по старинке пытаются переходить улицу не по пешеходному переходу и сталкиваются с «неудобством» — нужно подныривать по проволоку, которая соединяет разделители.



Чуть дальше встречаем дедушку, который жизнерадостно улыбается, несмотря на то, что на руках у него не перчатка и не варежка, а самый настоящий шерстяной носок. В разговоре он признаётся, что носок был найден на мусорке и надет на руку из-за того, что на улице очень холодно.



Подходим к Одессе-главной. Тут левая сторона было очищена от припаркованных автомобилей и стало как-то, прямо говоря, просторно. И как-то совсем непривычно.



Но по всей видимости, автомобили все переместились ближе к трамвайному кругу.



Поднимаемся на конечную трамваев.



Быстренько пробегаем к виновнику того, что происходит вокруг Старосенной площади — ремонту Новощепного ряда. Сегодня тут ничего не происходит. Хотя ещё второго февраля тут кипела работа. Видимо, в воскресный день работы не проводятся.







Двигаемся в ту часть Новощепного, где вроде бы работы по благоустройству подходят к завершению.



Но и тут нас встречает яма с какими-то коммуникациями.



Люди вприпрыжку преодолевают временные неудобства, связанные с ремонтом.



Где-то в районе этого знака заканчивается граница первого этапа ремонта, предусматривавшего закрытие части улицы Новощепной ряд на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной,



И возникают те новшества, которые будут радовать пользователей электротранспорта. Новые остановочные комплексы. Пока ещё без стекол (и это правильно), зная, с каким постоянством вандалы разбивают дорогостоящие стекла.



Далее нам встречаются ещё неуложенные горки тротуарной плитки.



Ещё один остановочный комплекс. И он приподнят над колеёй для того, чтоб людям было удобней выходить из трамвая.





Пойдём дальше.





Уставший указательный знак. Интересно, кто-то помог физически ему упасть или это последствие погодных катаклизмов?



Идём к старому входу в Зоопарк.





Старый вход в Зоопарк.



И нарисованный от руки указатель, как войти в Зоопарк через новые ворота.



А напротив «скучает» строительная техника.





Указатель о том, когда начался ремонт Новощепного ряда и сроки окончания ремонта (но они не соблюдаются).





Впрочем, одесситы знают, что это место было просто клоакой (да да, по другому его назвать было сложно). Тут были ямы, в которых автомобили с лёгкостью оставляли подвески. Во время дождей, тут можно было просто плавать.

Одесситы надеются, что в будущем, когда эта развязка откроется, она будет радовать не только глаз пешеходов, но и водителей, которым будет легко перемещаться по новому Новощепному ряду.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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