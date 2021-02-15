В Одесской области зафиксирована вспышка гепатита А

В Раздельной Одесской области вирусным гепатитом А заболели 15 детей и один взрослый, проживающие в частном доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«13 февраля в г. Раздельная по ул.Лысенко, 2-а, в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребёнок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Для справки. Состоянием на 14 февраля в Раздельнянском районе Одесской области подтверждено заболевание коронавирусом у 1 239 жителей, в том числе у 39 детей, 65 медработников, зарегистрировано 23 летальных случая.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области количество заболевших коронавирусом достигло почти 85 тысяч человек.

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