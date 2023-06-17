Олег Кипер посетил в больнице пострадавших от ракетного обстрела в Одессе

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер 16 июня посетил одну из больниц Одессы, в которой лечатся пострадавшие в результате ночной 14 июня ракетной атаки россиян по городу.

Как сообщает пресс-служба ОГА в Facebook, в медучреждении находятся 4 пострадавших с ожоговой травмой, трое из которых находятся в тяжёлом состоянии без отрицательной динамики. Состояние одного пациента – стабильное, средней степени тяжести. Пострадавшие – работники склада одного из торговых центров.

Во время посещения глава области пообщался с пострадавшими, руководством и медицинскими работниками больницы, а также профильными Департаментами здравоохранения. Обсудили возможность дальнейшего высокотехнологичного лечения и реабилитации раненых за границей в специализированной клинике Австрии.

Отмечается, что другие 9 пострадавших в результате ночной атаки россиян, по состоянию на сегодняшний день, выписаны из больниц и находятся на амбулаторном лечении.

Олег Кипер пожелал всем скорейшего выздоровления.

Как сообщала Одесса News, 15 июня председатель ООГА Олег Кипер посетил Белгород-Днестровский район, жители которого рассказали, как живут после ракетной вражеской атаки.

Фото: ООГА

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