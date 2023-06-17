Порт Рени принял балкер с рекордным дедвейтом

В Ренийском порту Одесской области загружают балкер «BLUE GATE» с рекордным дедвейтом – 24 тыс. тонн.

Об этом сообщает в Facebook Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что для Дунайских портов это первый сухогруз такой грузоподъёмности за всю историю независимой Украины.

«Первый заход судна рекордного дедвейта для портов Дунайского региона — очередное доказательство эффективности шагов, предпринятых ГП «АМПУ» совместно с бизнесом и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины для развития инфраструктуры портов Дунайского кластера», — говорится в сообщении.

Увеличение тоннажности флота и интенсивности судозаходов, дальнейшее техническое перевооружение мощностей – необходимые шаги на пути к наращиванию объёмов перевалки портами Дунайского региона.

Для справки. По предварительным данным, в 2023 году инвестиции в инфраструктурные проекты портов на Дунае превысят 110 млн дол.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в порту Рени побывала делегация членов Еврокомиссии.

Фото: АМПУ

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