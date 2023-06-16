В Рени побывала представительная делегация Еврокомиссии

Международные партнёры посетили порты Дунайского региона, в частности, Рени.

Как сообщает в Facebook Администрация морских портов Украины, о перспективах международного сотрудничества речь шла во время визита в порт Рени представителя Генерального директората мобильности и транспорта Европейской Комиссии Алана Барона, представителя Дунайской комиссии Антонио Стояна и сотрудника по вопросам политики управления Генерального директората Инны Мискулин.

Отмечается, что в ходе визита международные партнёры были ознакомлены с текущей деятельностью и перспективами развития Ренийского морского порта. Был обсужден ряд вопросов, касающихся содействия процессу создания наиболее благоприятных возможностей для развития дунайского судоходства, а также решения вопросов, связанных с увеличением пропускной способности судов через Сулинский судоходный канал (Румыния) и устье Быстрое (Украина) реки Дунай.

«Я поражён той работой, которая уже была выполнена украинской стороной, но впереди уборка урожая 2023 г. и необходимо быть готовыми к увеличению объёмов аграрной продукции и связанным с этим увеличением судоходоства через Сулинский канал и устье Быстрое. Уже сейчас необходимо скоординировать усилия Украины, Румынии, Молдовы и Европейского союза для обеспечения ритмичной и эффективной работы. Дунайские порты остаются единственным стабильным путём для экспорта украинской продукции на мировой рынок, поэтому необходимо дальнейшее развитие за счёт оптимизации работы всех сторон, задействованных в логистической цепи транспортировки грузов», — подчеркнул представитель Генерального директората мобильности и транспорта Европейской Комиссии Алан Барон.

Как сообщала Одесса News, в течение января-мая 2023 года порты Дунайского кластера обработали рекордный объём грузов — 11,5 млн тонн.

Фото: АМПУ

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