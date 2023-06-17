В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Гижица, светлая память

27 апреля в боях с российскими оккупантами в Херсонской области перестало биться сердце 32-летнего жителя Одесской области Александра Гижицы.

Об этом сообщает в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

1 мая жители громады попрощались со своим земляком.

Как сообщала Одесса News, 1 мая 2023 года Любашевская громада Одесской области попрощалась с погибшим 1 сентября 2022 года в ожесточённых боях с российскими оккупантами, во время выполнения боевого задания, вблизи населённого пункта Брускинское Бериславского района Херсонской области, 35-летним жителем села Казачий Яр Валентином Дубовым.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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