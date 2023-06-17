В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Гижица, светлая память

27 апреля в боях с российскими оккупантами в Херсонской области перестало биться сердце 32-летнего жителя Одесской области Александра Гижицы.
Об этом сообщает в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.
1 мая жители громады попрощались со своим земляком.
Как сообщала Одесса News, 1 мая 2023 года Любашевская громада Одесской области попрощалась с погибшим 1 сентября 2022 года в ожесточённых боях с российскими оккупантами, во время выполнения боевого задания, вблизи населённого пункта Брускинское Бериславского района Херсонской области, 35-летним жителем села Казачий Яр Валентином Дубовым.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod