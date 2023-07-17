На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По её информации, наступательные действия на направлениях Макаровка, Старомайорское, Новодаровка, Приютное, Малая Токмачка, Новопокровка, Пятихатки, Грозово, имели успех.

«За неделю в результате наступательных действий на определённых участках есть продвижение в глубь противника от линии нашей обороны. Освобождённые территории за неделю увеличены на 10,9 кВ.км В целом, продвижение с момента наступления на юге составляет 9,25 км, освобождённая площадь составляет 179,5 кВ.км», — информирует Маляр.

Отмечается, что в период с 10 по 16 июля на Таврийском направлении было уничтожено 134 единицы вражеской ОВТ, 36 складов боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами, а также 6 танков, 24 ББМ, 12 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион», 5 гаубиц 2А65 «Мста-Б», гаубица 2С19 «Иста-Т- Б”, 5 БМ-21 “Град”, 3 комплекса дальнего визуального наблюдения “Муром-М”, 4 гаубицы Д-30, 2 ЗРК “Бук”, 2 ЗРК “Стрела-10”, 4 станции РЭБ, переносная РЛС “Кредо -М”, 2 автоматизированные станции установки помех Р330 “Житель» и автомобильная техника.

Подчёркивается, что взято в плен 50 вражеских военнослужащих.

Как сообщала Одесса News, по информации Анны Маляр, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория в 7 км².

Фото: Командование «Юг» ВСУ/Facebook

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