В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Дубов, светлая ему память

1 сентября 2022 года в ожесточённых боях с российскими оккупантами, во время выполнения боевого задания, вблизи населённого пункта Брускинское Бериславского района Херсонской области, перестало биться сердце 35-летнего жителя села Казачий Яр Валентина Дубова.

Об этом сообщает в Facebook Любашевская громада.

Ему было 34 года. Он считался пропавшим без вести, и вся Любашевская община, особенно мать, до последнего надеялись, что жив. К сожалению, чуда не произошло. Только после восьми месяцев длительных поисков, родные получили возможность похоронить Героя дома.

Прощание с погибшим прошло 1 мая 2023 года в селе Казачий Яр.

Как сообщала Одесса News, 29 апреля 2023 года в результате посттравматического синдрома ушёл из жизни 33-летний воин Сергей Тягай, житель села Троицкое Одесской области, принимавший участие в ожесточённых боях с российскими оккупантами.

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Фото: Любашевская громада/Facebook

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