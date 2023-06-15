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  4. От посттравматического синдрома ушёл из жизни воин из Одесской области Сергей Тягай

От посттравматического синдрома ушёл из жизни воин из Одесской области Сергей Тягай

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29 апреля в результате посттравматического синдрома ушёл из жизни 33-летний воин Сергей Тягай, житель села Троицкое Одесской области, принимавший участие в ожесточённых боях с российскими оккупантами.

Об этом сообщает в Facebook Любашевская громада.

С первых дней войны матрос Сергей Тягай вместе с боевыми побратимами стойко и бесстрашно давал отпор врагу в самых горячих точках на передовой Херсонского направления и с честью выполнял свой военный долг. Верил в лучшее будущее, верил в Победу и каждый день неустанно приближал её. Во время одного из боёв получил тяжёлую контузию и вернулся домой. Вместе с боевым опытом он получил физические и психологические травмы, испытывал трудности в процессе адаптации к мирной жизни.

Прощание с погибшим прошло 2 мая в селе Троицком.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одесской области попрощались с 49-летним военнослужащим Александром Косинским из посёлка городского типа Любашевка в Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада/Facebook

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