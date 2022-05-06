Мэр Одессы провёл онлайн-встречу с лорд-мэром немецкого Гайдельберга

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с обербургомистром города Гайдельберг (ФРГ) профессором Эккартом Вюрцнером.

Об этом 6 мая сообщается на сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что в ходе диалога Одесский городской голова проинформировал лорд-мэра Гайдельберга о ситуации в Украине, в частности, в Одессе. Также Геннадий Труханов поблагодарил за поддержку, отметив, что Одесса заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с городом Гайдельберг.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве. Ваш опыт будет для нас очень полезен», — подчеркнул Геннадий Труханов.

«Мы хорошо проинформированы о ситуации в Украине, в том числе в Одессе. Мы — на вашей стороне и сопереживаем вместе с вами. Я верю, что в будущем мы сможем реализовывать совместные проекты, в частности в сфере энергетики», — сказал г-н Вюрцнер.

Как собщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью CNN заявил, что Одесса может и должна стать надёжным щитом противовоздушной обороны Украины.

Видео: «Одесса»

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