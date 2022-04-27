В Одесском зоопарке можно увидеть белых львов, эвакуированных из Харькова

Недавно руководство Харьковского экопарка обратилось в украинские зоопарки с просьбой о помощи в спасении животных, над которыми нависла угроза гибели из-за постоянных обстрелов.

На обращение харьковчан откликнулись мэр Одессы Геннадий Труханов и сотрудники Одесского зоопарка. Было принято решение о спасении двух хищников.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков сопровождал животных на протяжении всего пути из Харькова в Одессу.

13 апреля белые львы стали обитателями Одесского зоопарка. Животные были истощены в результате длительного стресса. Кроме того, из-за вынужденного пребывания в тесном помещении у львов были пролежни.

Лечением и реабилитацией животных сразу занялись одесские специалисты. Львы быстро восстанавливаются физически и психологически.

26 апреля львов впервые выпустили в экспозиционный вольер, где их смогут увидеть посетители Одесского зоопарка.

В субботу, 30 апреля, в 12:00 Одесский зоопарк приглашает на «Праздник белых львов». Главные герои праздника — спасённые белые львы. Малышей будут развлекать аниматоры, также можно будет сделать собственноручно льва из бумаги.

Как сообщала Одесса News, с первого апреля в Одесском зоопарке открыт акватеррариум.

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