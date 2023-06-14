От тяжёлых ран в бою погиб житель Одесской области Александр Косинский

В Одесской области попрощались с 49-летним военнослужащим Александром Косинским из посёлка городского типа Любашевка в Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Любашевская громада.

Солдат Александр Косинский скончался от последствий тяжёлых боевых ранений, полученных на войне в 2022 году. Его пытались спасти в госпиталях и больницах Украины. К сожалению, жизнь Александра спасти не удалось.

Прощание с Александром Косинским состоялось 29 апреля в Любашевке.

Как сообщала Одесса News, 1 мая 2023 года жители Шабо Одесской области провели в последний путь односельчанина — Владимира Мырзу.

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Фото: Любашевская громада/Facebook

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