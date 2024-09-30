В Одессе почтили память жертв Бабиного Яра

29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году чествуют 83-ю годовщину трагедии — массовых расстрелов мирного населения, совершённых нацистами во время оккупации Киева в 1941-1943 годах. Эта дата стала символом «Холокоста от пуль» и нацистской политики геноцида.

Эти трагические события продолжаются и сегодня, только уже в результате действий современных российских агрессоров, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В связи с годовщиной в Прохоровском сквере Одессы состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узникам гетто.

«Все совершающие такие преступления против человечества должны понести заслуженное наказание», – сказал заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Фото: «Одесса»

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