В новом сезоне телешоу «МастерШеф» участвуют два одессита

На телеканале СТБ продолжаются бои кулинаров в 14-м сезоне проекта «МастерШеф», в котором принимают участие два представителя Одесской области.

Об этом сообщает СТБ.

Пройдя тщательный кастинг, в телешоу попали и пока успешно выступают Юлия Коляда и Иван Плешко.

27-летняя Юлия родом из Балты. Её отец был военным и, по её мнению, должен был воспитывать её строго, но родители никогда не заставляли Юлию делать что-нибудь по дому, поэтому до 10 класса она даже не знала, как «посолить обычную воду для вермишели». Всё это продолжалось, пока девушка не приехала в Одессу на учёбу, где пришлось уже готовить самой. Так она и влюбилась в кулинарию. В настоящее время работает видеографом и снимает кулинарные блоги.

Ивану тоже 27 лет. Он из Одессы, но 4 последних года проживает в Киеве. Обожает свой родной город, но в один момент понял, что Одесса для него стала лишь зоной комфорта, где он не может двигаться дальше и становиться лучше. Поэтому решил уехать в Киев. Сейчас работает в ритейле директором магазина. Победил в конкурсе лучших директоров среди 170 кандидатов. Часто ездил в Молдову к бабушке и дедушке, где выучил молдавский язык и национальную кухню.

Судят кулинарные соревнования всё те же — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский.

Пожелаем удачи нашим землякам.

В предыдущем, 13-м сезоне телевизионного шоу «МастерШеф», принимала участие одесситка Алёна Московченко.

Фото: СТБ

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