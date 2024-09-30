Когда План победы от Зеленского представят в Украине

Некоторые части плана победы Украины в войне против страны-агрессора, который в США представил глава Украинского государства Владимир Зеленский, являются закрытыми.

Об этом 29 сентября в эфире национального телемарафона сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Видеозапись опубликована на его странице в Telegram.

Ермака спросили, когда План победы Украины от Зеленского представят украинцам.

«Это План президента, и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединённых Штатов, партнёрам, я думаю, что он будет представлен украинцам. Но, разумеется, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми. И не потому, что есть секреты, – ответил глава ОП. – Это наша страна, мы все, знаете, сегодня, в хорошем смысле этого слова, такая, действительно, единая семья, в которой не может быть секретов, особенно во время войны. Но всё же всё, что становится публичным, это слышат не только у нас, в Украине, это слышит и враг».

По словам Ермака, важно реализацию этого плана «увидеть на вражеской территории» – «в результатах, в победах военных, Вооружённых сил» Украины.

«Люди у нас очень умные, люди всё понимают и всё оценивают. Я думаю, что очень часто даже лучше политиков», – подчеркнул руководитель ОП.

Одесса News информировала о встрече в США в сентябре 2024 года Зеленского с президентом США Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, 45-м Президентом США Дональдом Трампом, а также с сенаторами США, которым был представлен План победы.

Фото: сайт Президента Украины

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