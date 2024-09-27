Зеленский представил План победы Камале Харрис

26 сентября в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Соединённых Штатов Америки Камалой Харрис и представил ей План победы.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил Камалу Харрис за участие в первом Саммите мира и за неизменную поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов.

На встрече Президент поделился деталями Плана победы.

«Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединёнными Штатами. Мы верим, что эту войну можно выиграть и что справедливый мир может быть ближе только с Соединёнными Штатами», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал о последних событиях на поле боя, операции в Курской области, а также о российских атаках на украинскую энергетику. Президент призвал укрепить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на РФ.

«Мы должны ужесточать санкции против России и использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы защитить Украину, наших людей, наши города, нашу линию фронта от российского зла. И, конечно, мы должны упорно работать над привлечением к ответственности всех российских военных преступников», – подчеркнул он.

Камала Харрис отметила, что это уже её седьмая встреча с Владимиром Зеленским и заверила в непреклонной поддержке Украины.

По её словам, США продолжат оказывать помощь, необходимую для победы Украины.

«Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и именно поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа», – отметила вице-президент США.

Одесса News информировала о встрече Зеленского с президентом США Байденому, которому также был представлен План победы.

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