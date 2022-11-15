Президент Украины провёл совещание в Николаеве

14 ноября в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание относительно стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонщины.

Как сообщается на официальном сайте офиса Президента Украины, Глава государства заслушал в Николаеве доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Херсон», бригадного генерала Александра Тарнавского о ситуации в регионе.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич проинформировал Президента о состоянии объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.

Отмечается, что в Херсоне сейчас проживает 70-80 тысяч человек. В городе сложная ситуация с электроснабжением и связью.

«Всё вернётся. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают всё на своём пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернётся», – подчеркнул Президент.

Как отметил Владимир Зеленский, в городе будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это было на Харьковщине.

Со своей стороны, Ярослав Янушевич отметил, что по поручению Главы государства осуществляются мероприятия по восстановлению разрушенных линий электропередач, идущих в Херсонскую область.

«Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с «Укрэнерго». Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтёры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены», – сообщил он.

Участники совещания обсудили оказание помощи соседними областями, в частности, Николаевской и Днепропетровской, в налаживании логистики и возвращении нормальной жизни на освобождённые территории Херсонщины.

В Николаеве Владимир Зеленский также посетил гуманитарный штаб, действующий при облвоенадминистрации и с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям.

Так, за девять месяцев среди общин региона было распределено более 4 млн. т гуманитарной помощи. Населению регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, тёплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.

Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобождённому Херсону. Это, в частности, более 25 т продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 т средств гигиены. Также от Николаевщины в Херсон была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 т медикаментов, включая инсулин и другие сверхважные лекарства, а также медсредства, которые были закуплены для Херсонщины и хранились в Николаеве до деоккупации.

Как информировала Одесса News, 14 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобождённый от российских захватчиков Херсон, принял участие в церемонии поднятия Государственного флага на центральной площади города, вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время освобождения Херсона и области.

Фото: ОПУ

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