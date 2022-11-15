В Индонезии на острове Бали начался саммит лидеров стран G20, что сказал Зеленский

На индонезийском курортном острове Бали начался двухдневный саммит лидеров стран Большой двадцатки, на котором много внимания будет уделено Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«На фоне того, что война в Украине и рост инфляции в мире затеняют саммит, президент Индонезии вновь призвал лидеров богатейших стран мира объединиться хотя бы в экономических вопросах», — говорится в материале.

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к Еврокомиссии и членам G7 с просьбой «проявить гибкость и поддержку», чтобы по итогам саммита удалось достичь конкретных результатов.

«Мы надеемся, что саммит G20 сможет создать конкретные партнёрства, способные помочь миру в его экономическом восстановлении», — сказал Видодо.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину некоторые члены G20 выступили с инициативой исключить Россию из этого международного альянса и не приглашать на саммит её представителей. Однако, хозяйка саммита — Индонезия — выступила решительно против этого, призвав к поиску компромисса ради принятия совместного коммюнике, которое поддержала бы и Москва. Однако западные страны, похоже, отказались идти на уступки и смягчать свою риторику в отношении РФ.

«Маловероятным представляется принятие совместного коммюнике, на которое должны были бы согласиться все стороны, и Индонезия вместо этого склоняет к обнародованию декларации от имени лидеров стран-участниц», — пишет Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники.

К участникам саммита обратился Владимир Зеленский, назвав три обязательных условия для прекращения войны в стране.

По словам Зеленского в его видеообращении, как пишет The Guardian, Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести с территории страны все свои войска и выплатить возмещение за нанесённый ущерб.

Он также призвал организовать международную конференцию для «скрепления ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности» и недопущения новой российской агрессии.

«Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами», — сказал Зеленский.

Президент Украины пообещал, что никакого «Минска-3» не будет и поблагодарил членов «Большой девятнадцатки» — за исключением России — за чёткую позицию относительно недопустимости «ядерного шантажа».

Как сообщала Одесса News, в интервью одному из арубежных изданий Владимир Зеленский сказал, что Украина «готова говорить с Россией, но с другой Россией» – той, «которая действительно готова к миру» и «которая готова признать, что они – оккупанты».

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