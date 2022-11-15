Контроль и инициатива в боевых действиях на юге принадлежат Силам обороны Украины

Обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» за прошедшие сутки была сложной и напряжённой, но контроль и инициатива принадлежали Силам обороны.

Так характеризует прошедший боевой день 15 ноября ОК «Юг» в Facebook.

Отмечается, что противник завершает перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжает обустройство рубежей обороны, ведёт ракетно-артиллерийский огонь по нашим позициям и мирным населённым пунктам, атакует дронами-камикадзе, ведёт плотную воздушную разведку, в течение боевого дня на разных направлениях зафиксировано до 40 дронов различной модификации.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 14.11.2022

«Среди дня 4 ударными дронами типа «Ланцет» атакованы направления деоккупированных населённых пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также тяжёлой артиллерии выпущено в течение дня по Никопольскому району. С Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня «Град» пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь», — говорится в военной сводке.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили за боевой день 50 огневых задач, в частности, по дислокации российских подразделений, местах сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Олешках Херсонской области.

«Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2″ и 3-х единиц автобронетехники. Остальные потери врага доразведываются», — отметили в командовании.

Как информировала Одесса News, 14 ноября в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание относительно стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонщины.

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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