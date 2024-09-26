В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Винтоняк, светлая ему память

На войне с Россией 21 сентября погиб военный из села Кричуново Одесской области Михаил Винтоняк.

Ему было 27 лет, — об этом 25 сентября сообщили в Любашёвской общине.

Михаил Винтоняк погиб во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Селидово Покровского района Донецкой области. Он имел звание солдата и служил в третьем разведывательном отделении взвода третьего механизированного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Одесса News сообщала о гибели в июле 2024 года в бою защитника Украины, жителя села Струмок Татарбунарской общины Одесской области Дмитрия Саченко, считавшегося до сентября пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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